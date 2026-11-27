Das wäre der Verdienst eines frühen flatexDEGIRO-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das flatexDEGIRO-Papier bei 21,54 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 46,425 flatexDEGIRO-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 23,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 092,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9,29 Prozent.

flatexDEGIRO wurde am Markt mit 2,51 Mrd. Euro bewertet. flatexDEGIRO-Anteile wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers auf 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at