MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die flatexDEGIRO-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das flatexDEGIRO-Papier bei 4,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,075 flatexDEGIRO-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (41,62 EUR), wäre die Investition nun 877,13 EUR wert. Damit wäre die Investition 777,13 Prozent mehr wert.

Am Markt war flatexDEGIRO jüngst 4,32 Mrd. Euro wert. flatexDEGIRO-Papiere wurden am 30.06.2009 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der flatexDEGIRO-Aktie bei 4,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at