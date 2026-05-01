flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 01.05.2026 10:03:56

MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die flatexDEGIRO-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,10 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hat, hat nun 43,290 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Anteile wären am 30.04.2026 1 319,48 EUR wert, da der Schlussstand 30,48 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,95 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 3,45 Mrd. Euro. Die flatexDEGIRO-Aktie ging am 30.06.2009 an die Börse XETRA. Das flatexDEGIRO-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

mehr Nachrichten