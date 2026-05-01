MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die flatexDEGIRO-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,10 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hat, hat nun 43,290 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Anteile wären am 30.04.2026 1 319,48 EUR wert, da der Schlussstand 30,48 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,95 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 3,45 Mrd. Euro. Die flatexDEGIRO-Aktie ging am 30.06.2009 an die Börse XETRA. Das flatexDEGIRO-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at