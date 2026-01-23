MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen flatexDEGIRO-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,93 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 557,880 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.01.2026 21 589,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 115,90 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von flatexDEGIRO belief sich zuletzt auf 4,00 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der flatexDEGIRO-Aktie fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der flatexDEGIRO-Aktie wurde der Erstkurs mit 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at