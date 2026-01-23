flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 23.01.2026 10:04:02

MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen flatexDEGIRO-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17,93 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 557,880 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.01.2026 21 589,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 115,90 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von flatexDEGIRO belief sich zuletzt auf 4,00 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der flatexDEGIRO-Aktie fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der flatexDEGIRO-Aktie wurde der Erstkurs mit 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

mehr Nachrichten