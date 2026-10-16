MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Verlust hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem flatexDEGIRO-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30,941 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 791,46 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 15.10.2026 auf 25,58 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,85 Prozent eingebüßt.

flatexDEGIRO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,64 Mrd. Euro. Die flatexDEGIRO-Aktie ging am 30.06.2009 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines flatexDEGIRO-Anteils lag damals bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at