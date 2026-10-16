flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Lukrative flatexDEGIRO-Investition?
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16.10.2026 10:03:30
MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Verlust hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem flatexDEGIRO-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30,941 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 791,46 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 15.10.2026 auf 25,58 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,85 Prozent eingebüßt.
flatexDEGIRO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,64 Mrd. Euro. Die flatexDEGIRO-Aktie ging am 30.06.2009 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines flatexDEGIRO-Anteils lag damals bei 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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