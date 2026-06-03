MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: Über diese Dividende können sich flatexDEGIRO-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier flatexDEGIRO am 02.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,30 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 650,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von flatexDEGIRO beträgt 4,30 Mio. EUR. Damit wurde die flatexDEGIRO-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,27 Prozent gekappt.

flatexDEGIRO-Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss ging der flatexDEGIRO-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 32,26 EUR aus dem Handel. Der Dividendenabschlag auf die flatexDEGIRO-Aktie erfolgt am 03.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den flatexDEGIRO-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 0,82 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,27 Prozent betrug.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von flatexDEGIRO via XETRA 23,25 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 28,79 Prozent besser entwickelt als der flatexDEGIRO-Kurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (MLP SE) schneidet flatexDEGIRO im Jahr 2025 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Neben der flatexDEGIRO-Dividende bleibt auch die Dividendenrendite der Dividenden-Aktie hinter der Konkurrenz zurück. MLP SE schlägt in der Peergroup Dividenden-Aktie flatexDEGIRO mit einer Dividende von 0,36 EUR und einer Dividendenrendite von 0,36 Prozent.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel flatexDEGIRO

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,37 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,16 Prozent steigen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel flatexDEGIRO

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens flatexDEGIRO steht aktuell bei 3,613 Mrd. EUR. flatexDEGIRO besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,57. Der Umsatz von flatexDEGIRO betrug in 2025 559,700 Mio. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 1,50 EUR.

Redaktion finanzen.at