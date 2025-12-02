MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Fraport-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Fraport-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fraport-Anteile bei 51,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,342 Fraport-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 71,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 382,98 EUR wert. Mit einer Performance von +38,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Fraport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,68 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA war der 11.06.2006. Das Fraport-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at