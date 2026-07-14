MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Fraport-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fraport-Anteile betrug an diesem Tag 64,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 154,799 Fraport-Aktien. Die gehaltenen Fraport-Papiere wären am 13.07.2026 10 928,79 EUR wert, da der Schlussstand 70,60 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,29 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Fraport eine Marktkapitalisierung von 6,41 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Fraport-Papiers auf 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at