Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 30.12.2025 10:03:41

MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Fraport eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Fraport-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58,50 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hat, hat nun 170,940 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 905,98 EUR, da sich der Wert einer Fraport-Aktie am 29.12.2025 auf 69,65 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 19,06 Prozent.

Fraport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,38 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Fraport-Papiers fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Fraport-Anteils belief sich damals auf 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten