MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Fraport eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Fraport-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58,50 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hat, hat nun 170,940 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 905,98 EUR, da sich der Wert einer Fraport-Aktie am 29.12.2025 auf 69,65 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 19,06 Prozent.

Fraport erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,38 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Fraport-Papiers fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Fraport-Anteils belief sich damals auf 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at