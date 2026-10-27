MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie gebracht.

Das Fraport-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fraport-Aktie an diesem Tag 54,76 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 182,615 Fraport-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (62,85 EUR), wäre das Investment nun 11 477,36 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 14,77 Prozent.

Der Börsenwert von Fraport belief sich jüngst auf 5,81 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Fraport-Papiers fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Fraport-Papiers belief sich damals auf 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at