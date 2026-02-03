Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Fraport-Investition
|
03.02.2026 10:04:03
MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fraport-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 54,58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,832 Fraport-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fraport-Aktien wären am 02.02.2026 143,18 EUR wert, da der Schlussstand 78,15 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 43,18 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,22 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Fraport-Papiers fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Fraport-Aktie bei 35,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
