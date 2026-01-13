Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Performance im Blick
|
13.01.2026 10:03:41
MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 45,38 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Fraport-Aktie investierten, hätten nun 2,204 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 162,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,41 Prozent angewachsen.
Fraport war somit zuletzt am Markt 6,85 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Fraport-Papiere fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Fraport-Aktie bei 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
