Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Hochrechnung
|
07.04.2026 10:03:42
MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren
Am 07.04.2021 wurden Fraport-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Fraport-Papiers betrug an diesem Tag 54,66 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Fraport-Aktie investierten, hätten nun 1,829 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.04.2026 140,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 76,55 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 40,05 Prozent.
Zuletzt verbuchte Fraport einen Börsenwert von 7,08 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie ging am 11.06.2006 an die Börse XETRA. Ein Fraport-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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