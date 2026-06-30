MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fraport eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Fraport-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Fraport-Papiers betrug an diesem Tag 57,46 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Fraport-Aktie investiert hat, hat nun 1,740 Anteile im Depot. Die gehaltenen Fraport-Aktien wären am 29.06.2026 126,96 EUR wert, da der Schlussstand 72,95 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 26,96 Prozent gestiegen.

Am Markt war Fraport jüngst 6,81 Mrd. Euro wert. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Fraport-Papier bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at