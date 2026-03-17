Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Performance im Blick
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17.03.2026 10:03:59
MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 17.03.2016 wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fraport-Anteile bei 53,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,866 Fraport-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.03.2026 133,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71,65 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,68 Prozent.
Der Börsenwert von Fraport belief sich zuletzt auf 6,62 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie ging am 11.06.2006 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Fraport-Anteils belief sich damals auf 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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