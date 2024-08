MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Fraport-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,58 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Fraport-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134,084 Fraport-Aktien. Die gehaltenen Fraport-Papiere wären am 26.08.2024 6 036,47 EUR wert, da der Schlussstand 45,02 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 6 036,47 EUR, was einer negativen Performance von 39,64 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Fraport eine Marktkapitalisierung von 4,19 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Fraport-Papiere fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Fraport-Aktie lag damals bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at