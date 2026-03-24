MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor einem Jahr verdient

Das Fraport-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Fraport-Papier bei 57,95 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fraport-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,256 Fraport-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 282,14 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 23.03.2026 auf 74,30 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,21 Prozent zugenommen.

Fraport war somit zuletzt am Markt 6,87 Mrd. Euro wert. Am 11.06.2006 wagte die Fraport-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Fraport-Papiers wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at