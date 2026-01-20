Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Frühe Investition
|
20.01.2026 10:04:06
MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 10 Jahren verdient
Die Fraport-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fraport-Anteile betrug an diesem Tag 52,79 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,943 Fraport-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.01.2026 auf 74,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 414,09 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 41,41 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Fraport belief sich zuletzt auf 6,88 Mrd. Euro. Am 11.06.2006 fand der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Fraport-Anteils lag damals bei 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!