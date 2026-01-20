Fraport Aktie

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

Frühe Investition 20.01.2026 10:04:06

MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Fraport-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Fraport-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fraport-Anteile betrug an diesem Tag 52,79 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,943 Fraport-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.01.2026 auf 74,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 414,09 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 41,41 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Fraport belief sich zuletzt auf 6,88 Mrd. Euro. Am 11.06.2006 fand der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Fraport-Anteils lag damals bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

