MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Fraport-Papier statt. Diesen Tag beendete das Fraport-Papier bei 55,43 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,041 Fraport-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 52,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 948,58 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,14 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fraport eine Börsenbewertung in Höhe von 4,77 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Fraport-Papiers auf 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at