MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fraport eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.05.2021 wurde die Fraport-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57,14 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,501 Fraport-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.05.2024 916,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 52,35 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 8,38 Prozent.

Am Markt war Fraport jüngst 4,67 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Fraport-Aktie fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Fraport-Aktie wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at