Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Profitable Fraport-Anlage?
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20.10.2026 10:03:36
MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Fraport-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Fraport-Aktie an diesem Tag 62,54 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,990 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2026 972,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,80 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 2,78 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fraport eine Börsenbewertung in Höhe von 5,58 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Fraport-Papiere an der Börse XETRA war der 11.06.2006. Damals wurde der erste Kurs eines Fraport-Anteils bei 35,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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