Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Performance im Blick
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06.10.2026 10:03:24
MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fraport-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 73,75 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 135,593 Fraport-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fraport-Papiers auf 61,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 338,98 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 338,98 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,61 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fraport belief sich zuletzt auf 5,72 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Fraport-Aktie fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Die Fraport-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|60,50
|-1,63%
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