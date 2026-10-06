Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Performance im Blick 06.10.2026 10:03:24

MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fraport-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 73,75 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 135,593 Fraport-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fraport-Papiers auf 61,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 338,98 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 338,98 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fraport belief sich zuletzt auf 5,72 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Fraport-Aktie fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Die Fraport-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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30.09.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Fraport AG 60,50 -1,63% Fraport AG

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