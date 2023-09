MDAX-Papier FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in FUCHS PETROLUB SE VZ gekostet

Investoren, die vor Jahren in FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem FUCHS PETROLUB SE VZ-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 48,50 EUR wert. Bei einem FUCHS PETROLUB SE VZ-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,062 FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien. Die gehaltenen FUCHS PETROLUB SE VZ-Anteile wären am 21.09.2023 71,92 EUR wert, da der Schlussstand 34,88 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 71,92 EUR, was einer negativen Performance von 28,08 Prozent entspricht.

FUCHS PETROLUB SE VZ wurde am Markt mit 4,30 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at