MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die FUCHS SE VZ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 40,97 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hat, hat nun 244,081 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 008,05 EUR wert. Mit einer Performance von +10,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at