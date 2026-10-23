FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Langfristige Performance
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23.10.2026 10:03:37
MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die FUCHS SE VZ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 40,97 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hat, hat nun 244,081 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 008,05 EUR wert. Mit einer Performance von +10,08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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