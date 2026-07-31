MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der FUCHS SE VZ-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die FUCHS SE VZ-Aktie letztlich bei 37,75 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 264,936 FUCHS SE VZ-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.07.2026 auf 41,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 994,83 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,95 Prozent zugenommen.

Insgesamt war FUCHS SE VZ zuletzt 5,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at