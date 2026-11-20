FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Rentable FUCHS SE VZ-Investition?
|
20.11.2026 10:03:33
MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren eingefahren
Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,78 EUR. Bei einem FUCHS SE VZ-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,647 FUCHS SE VZ-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 117,75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,48 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 17,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS SE VZ bezifferte sich zuletzt auf 5,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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