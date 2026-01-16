MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die FUCHS SE VZ-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,178 FUCHS SE VZ-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 047,64 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 15.01.2026 auf 40,02 EUR belief. Mit einer Performance von +4,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für FUCHS SE VZ eine Börsenbewertung in Höhe von 4,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

