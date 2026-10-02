MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in FUCHS SE VZ eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die FUCHS SE VZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,36 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 260,688 FUCHS SE VZ-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 42,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 063,61 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,64 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von FUCHS SE VZ belief sich zuletzt auf 5,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at