FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|FUCHS SE VZ-Anlage im Blick
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25.09.2026 10:03:40
MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 25.09.2016 wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren FUCHS SE VZ-Anteile 40,49 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 24,701 FUCHS SE VZ-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 051,75 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 24.09.2026 auf 42,58 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 5,17 Prozent.
FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,16 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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