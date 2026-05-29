FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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Frühe Investition 29.05.2026 10:03:53

MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in FUCHS SE VZ eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 42,14 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 237,304 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Papiere wären am 28.05.2026 9 368,77 EUR wert, da der Schlussstand 39,48 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,31 Prozent abgenommen.

Insgesamt war FUCHS SE VZ zuletzt 4,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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