MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in FUCHS SE VZ gewesen.

Vor 5 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,74 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hat, hat nun 233,973 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 43,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 290,13 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 2,90 Prozent.

Der Börsenwert von FUCHS SE VZ belief sich jüngst auf 5,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at