MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit FUCHS SE VZ-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34,66 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 288,517 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.02.2026 10 727,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,18 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,27 Prozent zugenommen.

Insgesamt war FUCHS SE VZ zuletzt 4,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at