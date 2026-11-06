MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen FUCHS SE VZ-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das FUCHS SE VZ-Papier an diesem Tag 39,26 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,471 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 106,98 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 05.11.2026 auf 43,46 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,70 Prozent.

Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at