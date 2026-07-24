MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen FUCHS SE VZ-Investment gewesen.

Das FUCHS SE VZ-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 41,04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,366 FUCHS SE VZ-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 978,07 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 23.07.2026 auf 40,14 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,19 Prozent vermindert.

Insgesamt war FUCHS SE VZ zuletzt 4,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at