MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der FUCHS SE VZ-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die FUCHS SE VZ-Aktie letztlich bei 44,34 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hat, hat nun 22,553 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.04.2026 906,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,18 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,38 Prozent.

FUCHS SE VZ wurde am Markt mit 4,74 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at