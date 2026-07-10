MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem FUCHS SE VZ-Papier statt. Diesen Tag beendeten die FUCHS SE VZ-Anteile bei 49,04 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,915 FUCHS SE VZ-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.07.2026 7 944,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,96 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,55 Prozent.

FUCHS SE VZ wurde am Markt mit 4,68 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at