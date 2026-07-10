FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Frühe Investition
|
10.07.2026 10:04:08
MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem FUCHS SE VZ-Papier statt. Diesen Tag beendeten die FUCHS SE VZ-Anteile bei 49,04 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,915 FUCHS SE VZ-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.07.2026 7 944,54 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,96 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,55 Prozent.
FUCHS SE VZ wurde am Markt mit 4,68 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
10.07.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.07.26
|EQS-News: FUCHS SE kündigt Veränderungen im Aufsichtsrat für 2027 an (EQS Group)
|
09.07.26
|EQS-News: FUCHS SE announces changes to the Supervisory Board planned for 2027 (EQS Group)
|
07.07.26