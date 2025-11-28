FUCHS Aktie
MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem FUCHS SE VZ-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42,62 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,463 FUCHS SE VZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 926,79 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Anteils am 27.11.2025 auf 39,50 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 7,32 Prozent.
Zuletzt verbuchte FUCHS SE VZ einen Börsenwert von 4,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
