FUCHS SE VZ-Investition im Blick 20.02.2026 10:04:15

MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren FUCHS SE VZ-Anteile an diesem Tag 47,12 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,122 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.02.2026 auf 36,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,44 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,56 Prozent verringert.

FUCHS SE VZ war somit zuletzt am Markt 4,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

