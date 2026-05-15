FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Lohnendes FUCHS SE VZ-Investment?
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15.05.2026 10:03:59
MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 15.05.2025 wurde die FUCHS SE VZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 44,92 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investierten, hätten nun 2,226 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,90 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 14.05.2026 auf 37,24 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS SE VZ belief sich zuletzt auf 4,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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