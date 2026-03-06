FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

Langfristige Anlage 06.03.2026 10:03:46

MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.03.2021 wurden FUCHS SE VZ-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 44,56 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 224,417 FUCHS SE VZ-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 980,25 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 05.03.2026 auf 35,56 EUR belief. Mit einer Performance von -20,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

FUCHS SE VZ war somit zuletzt am Markt 4,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu FUCHS SE VZ

mehr Analysen
24.02.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
03.02.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
