FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Langfristige Anlage
|
06.03.2026 10:03:46
MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren bedeutet
Am 06.03.2021 wurden FUCHS SE VZ-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 44,56 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 224,417 FUCHS SE VZ-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 980,25 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 05.03.2026 auf 35,56 EUR belief. Mit einer Performance von -20,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
FUCHS SE VZ war somit zuletzt am Markt 4,27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
Analysen zu FUCHS SE VZ
|24.02.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|35,44
|-1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.