MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der FUCHS SE VZ-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 37,96 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 263,435 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 35,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 241,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,59 Prozent verringert.

FUCHS SE VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at