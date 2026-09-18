FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Lukrative FUCHS SE VZ-Investition?
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18.09.2026 10:04:01
MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren heute wert
Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 41,22 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,426 FUCHS SE VZ-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 41,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,10 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,10 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von FUCHS SE VZ belief sich jüngst auf 5,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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