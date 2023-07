MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Gerresheimer-Investment abgeworfen

Bei einem frühen Gerresheimer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Gerresheimer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 95,05 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 105,208 Gerresheimer-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2023 auf 109,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 499,21 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,99 Prozent.

Insgesamt war Gerresheimer zuletzt 3,71 Mrd. Euro wert. Am 11.06.2007 wagte die Gerresheimer-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Gerresheimer-Aktie lag beim Börsengang bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at