MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gerresheimer von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Gerresheimer-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Gerresheimer-Aktie betrug an diesem Tag 100,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Gerresheimer-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,998 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gerresheimer-Aktie auf 82,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,29 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 17,71 Prozent.

Gerresheimer war somit zuletzt am Markt 3,13 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Gerresheimer-Aktie fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Gerresheimer-Aktie lag damals bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at