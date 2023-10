MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Gerresheimer-Investment verdient

Das Gerresheimer-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Gerresheimer-Aktie an diesem Tag 55,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Gerresheimer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,018 Anteilen. Die gehaltenen Gerresheimer-Papiere wären am 12.10.2023 1 845,05 EUR wert, da der Schlussstand 102,40 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 84,50 Prozent.

Der Gerresheimer-Wert an der Börse wurde auf 3,52 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Gerresheimer-Papiere an der Börse XETRA war der 11.06.2007. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Gerresheimer-Anteils auf 40,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

