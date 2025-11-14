MDAX-Papier Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gerresheimer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Gerresheimer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Gerresheimer-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Gerresheimer-Anteile an diesem Tag bei 67,40 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Gerresheimer-Aktie investierten, hätten nun 1,484 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 24,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,88 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63,12 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Gerresheimer eine Marktkapitalisierung von 843,47 Mio. Euro. Das Gerresheimer-IPO fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Gerresheimer-Papiers bei 40,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

