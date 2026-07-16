HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Rentables HELLA GmbH-Investment?
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16.07.2026 10:03:23
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 16.07.2016 wurden HELLA GmbH-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HELLA GmbH-Aktie bei 31,71 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,536 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie auf 70,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 235,89 EUR wert. Mit einer Performance von +123,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich jüngst auf 7,78 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Der Erstkurs der HELLA GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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