HELLA Aktie

HELLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
HELLA GmbH-Performance im Blick 29.01.2026 10:03:56

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in HELLA GmbH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.01.2016 wurde das HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HELLA GmbH-Anteile bei 38,28 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 26,123 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 80,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 113,38 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 111,34 Prozent vermehrt.

HELLA GmbH war somit zuletzt am Markt 8,97 Mrd. Euro wert. Am 11.11.2014 wurden HELLA GmbH-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das HELLA GmbH-Papier bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten