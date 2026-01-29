HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|HELLA GmbH-Performance im Blick
|
29.01.2026 10:03:56
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 29.01.2016 wurde das HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HELLA GmbH-Anteile bei 38,28 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 26,123 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.01.2026 auf 80,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 113,38 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 111,34 Prozent vermehrt.
HELLA GmbH war somit zuletzt am Markt 8,97 Mrd. Euro wert. Am 11.11.2014 wurden HELLA GmbH-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das HELLA GmbH-Papier bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
