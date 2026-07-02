MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der HELLA GmbH-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 72,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 138,696 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.07.2026 gerechnet (72,90 EUR), wäre die Investition nun 10 110,96 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,11 Prozent.

HELLA GmbH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,93 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Papiers auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at