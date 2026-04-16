HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Lohnendes HELLA GmbH-Investment?
|
16.04.2026 10:03:28
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das HELLA GmbH-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 45,61 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,193 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der HELLA GmbH-Aktie auf 72,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,08 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 158,08 EUR entspricht einer Performance von +58,08 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Den ersten Handelstag begann der HELLA GmbH-Anteilsschein bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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